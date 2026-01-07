Hande Erçel'in 'gold' takımı mercek altında
2025 moda haftaları ve galaların en çok konuşulan ismi hiç şüphesiz Hande Erçel oldu. Son paylaştığı gönderide 'gold' temalı görünümüyle moda dünyasını ikiye bölen Erçel'i yakından inceledik...
Hande Erçel, sadece oyunculuğuyla değil, artık uluslararası bir stil ikonu olarak attığı her adımlarla gündem belirliyor...
2026'yı ablası ve eniştesiyle birlikte karşılayan Hande Erçel özel gecede altın renkli bir takım giymeyi tercih etti.
Son olarak karşımıza çıktığı metalik dokulu, altın sarısı takımı; hem fütüristik hem de klasik bir zarafetin birleşimi olarak tanımlanıyor.
Erçel'in bu seçimi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; takımın markasını sizler için bulduk.