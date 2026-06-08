Hazar Ergüçlü, Dilara Fındıkoğlu’nun İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonunu tercih etti

Mutter: The Diary of a Mother konusu

Hikayenin detayları büyük ölçüde gizli tutulsa da film; annelik, travma ve izolasyon temalarına karanlık ve duygusal bir perspektiften yaklaşıyor. Yapımı öne çıkaran unsurlardan biri ise yaratıcı ekibi. Daha önce Alien: Covenant ve Furiosa gibi yapımlarda çalışan konsept sanatçısı Matt Hatton, filmin görsel dünyasının oluşumunda önemli rol oynuyor. Hatton’ın katkısıyla film, klasik bir korku anlatısının ötesine geçerek sürreal ve görsel açıdan cesur bir atmosfer kuruyor.