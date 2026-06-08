Hazar Ergüçlü, Dilara Fındıkoğlu’nun İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonunu tercih etti
Sinema ve moda dünyasının kalbi şu sıralar New York’ta atıyor. Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan 2026 Tribeca Festivali kapsamında kırmızı halıda boy gösterdi.
2026 Tribeca Festivali, bu yıl da sinema dünyasının en özel yapımlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Festival kapsamında prömiyeri gerçekleşen "Mutter: The Diary of a Mother" filminin gösterimine katılan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, büyüleyici kırmızı halı tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı.
Ergüçlü, bu özel gece için dünyaca ünlü Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu’nun İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonundan iddialı bir parça seçti.
Kırmızı, straplez mini elbisesiyle modern, cesur ve gotik romantizmin asil bir yansımasını sunan güzel oyuncu, New York'ta adeta bir moda rüzgarı estirdi. Uluslararası basının da yoğun ilgi gösterdiği gecede Ergüçlü, şıklığıyla tam not aldı.
Mutter: The Diary of a Mother konusu
Hikayenin detayları büyük ölçüde gizli tutulsa da film; annelik, travma ve izolasyon temalarına karanlık ve duygusal bir perspektiften yaklaşıyor. Yapımı öne çıkaran unsurlardan biri ise yaratıcı ekibi. Daha önce Alien: Covenant ve Furiosa gibi yapımlarda çalışan konsept sanatçısı Matt Hatton, filmin görsel dünyasının oluşumunda önemli rol oynuyor. Hatton’ın katkısıyla film, klasik bir korku anlatısının ötesine geçerek sürreal ve görsel açıdan cesur bir atmosfer kuruyor.