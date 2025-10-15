Hazar Ergüçlü'nün leopar kombini

Hazar Ergüçlü, dikkat çeken tarzıyla yine adından söz ettirdi. Güzel oyuncu, Instagram hikayesinde paylaştığı leopar desenli kombiniyle takipçilerinden tam not aldı.

Ergüçlü, kombinlerinde leopar desenine sıkça yer veriyor.

MODA DÜNYASININ GÖZDESİ: LEOPAR

Moda dünyasında bir süredir geri dönüş yapan leopar deseni, 2025 sonbahar trendlerinde yeniden zirvede. Paris ve Milano moda haftalarında da öne çıkan bu desen, ünlü isimlerin tercihleriyle birlikte popülerliğini artırdı.