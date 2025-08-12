Hem şık hem güvende: Valizinizde mutlaka olması gereken 15 bel çantası modeli
En iyi seyahat çantaları bel çantalarıdır. Çünkü hem şık hem de işlevseldir; şehirde gezerken ya da doğaya açılırken temel eşyalarınızı güvenli ve pratik bir şekilde taşımanıza olanak tanır. Valizinizde mutlaka olması gereken 15 bel çantası modelini seçiyoruz...
Son yıllarda bel çantası—diğer adlarıyla “fanny pack,” “bum bag” ya da “belt bag”—moda döngüsüne yeniden giriş yaptı. Bu geri dönüşte Gucci ve Chanel gibi büyük markaların onayının yanı sıra, Patagonia gibi spor giyim markaları arasında popülerleşmesi de etkili oldu.
Üstelik, gün boyunca yeni bir şehri keşfederken ayakta vakit geçiriyorsanız, bu çanta sade kıyafetinize şık bir dokunuş da katabilir. Hem şıklığı hem de işlevselliği bir araya getiren en iyi bel çantası modellerini sizler için derledik...
Nautica Kahve-Narçiçeği Kadın Bel Çantası