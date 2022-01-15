Her güne bir ayakkabı: 7 farklı stile 7 farklı ayakkabı önerisi

Ayakkabı dolabınızda her tarza uygun bir seçenek ile hayatı kolaylaştırıyoruz. Her güne bir ayakkabı, her seçenek bir stil tamamlayıcı. İşte 7 farklı stil örneğinin tamamlayıcısı 7 farklı ayakkabı!

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HANIM HANIMCIK
Rahat ama bir o kadar da stil sahibi! İnce burunlu ve nakışlı terlikler; bir kot, bir tişört için biçilmiş kaftan.

ANATOLIAN CRAFT 4350 TL

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CALAMITY JANE
Vahşi Batı’nın güçlü kovboylarından eksiğimiz yok, fazlamız tarzımız.

LC WAIKIKI 249.99 TL

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YENİ NORMAL
Rahat ve casual seçimler artık hayatımızın merkezinde. Açık renkli botlarsa yeni kurtarıcımız.

H&M 429 TL

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OFİS TARZI
En sade elbiseye ve en sportif pantolona son bir dokunuş ile ‘ben buradayım’ dedirtmenin yolu: Leopar!

AQUAZZURA 9950 TL