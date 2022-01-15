Her güne bir ayakkabı: 7 farklı stile 7 farklı ayakkabı önerisi
Ayakkabı dolabınızda her tarza uygun bir seçenek ile hayatı kolaylaştırıyoruz. Her güne bir ayakkabı, her seçenek bir stil tamamlayıcı. İşte 7 farklı stil örneğinin tamamlayıcısı 7 farklı ayakkabı!
1 / 7
HANIM HANIMCIK
Rahat ama bir o kadar da stil sahibi! İnce burunlu ve nakışlı terlikler; bir kot, bir tişört için biçilmiş kaftan.
ANATOLIAN CRAFT 4350 TL
2 / 7
CALAMITY JANE
Vahşi Batı’nın güçlü kovboylarından eksiğimiz yok, fazlamız tarzımız.
LC WAIKIKI 249.99 TL
3 / 7
YENİ NORMAL
Rahat ve casual seçimler artık hayatımızın merkezinde. Açık renkli botlarsa yeni kurtarıcımız.
H&M 429 TL
4 / 7
OFİS TARZI
En sade elbiseye ve en sportif pantolona son bir dokunuş ile ‘ben buradayım’ dedirtmenin yolu: Leopar!
AQUAZZURA 9950 TL