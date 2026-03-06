Hollywood'un ünlü ismi Michelle Pfeiffer, son zamanlardaki görünümleriyle zamansız güzelliğini kanıtladı

ÜNLÜ OYUNCUNUN PARİS MODA HAFTASI GÖRÜNÜMÜ



Michelle Pfeiffer, salı akşamı ise Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Yves Saint Laurent defilesine katılarak markanın ruhunu yansıtan bir kombin tercih etti. Baştan aşağı YSL imzası taşıyan görünümünde; siyah bir blazer ceket ve uyumlu bir kumaş pantolon öne çıktı. Ceket kollarını dirseklerine kadar kıvırarak maskülen tarza modern bir dokunuş katan oyuncu, stilini yeşil, sivri burunlu ayakkabılar ve altın bileziklerle hareketlendirdi.



Takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan karelerin altına gelen yorumlar ise Pfeiffer’ın yıllara meydan okuyan duruşuna odaklandı.