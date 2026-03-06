Hollywood'un ünlü ismi Michelle Pfeiffer, son zamanlardaki görünümleriyle zamansız güzelliğini kanıtladı
Hollywood’un ünlü oyuncusu Michelle Pfeiffer, başrolünde yer aldığı yeni dizisi The Madison’ın Londra galasında ve Paris Moda Haftası’nda sergilediği görünümleriyle zamansız güzelliğini bir kez daha kanıtladı...
Michelle Pfeiffer, katıldığı etkinliklerdeki stil görünümleri ve zamansız güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 67 yaşındaki oyuncu, son olarak Paris Moda Haftası ve yeni dizisi The Madison’ın galasında sergilediği görünümlerle moda dünyasında adından söz ettirdi.
'THE MADISON' FİLMİNİN GALASINDA OSCAR DE LA RENTA TERCİHİ
Michelle Pfeiffer, yeni dizisi The Madison’ın Londra’da gerçekleşen prömiyerinde Oscar de la Renta’nın 2026 ilkbahar öncesi koleksiyonuna ait siyah bir midi elbise giydi. İpek jorjet kumaştan tasarlanan uzun kollu elbisenin en dikkat çekici özelliği, gövde ve etek kısmına serpiştirilen beyaz inci işlemeleriydi. Oyuncu, bu zarif görünümü Tasaki imzalı inci yüzükler ve salkım inci küpelerle tamamlayarak bir bütünlük yakaladı. Ayakkabı tercihini ise Gianvito Rossi’nin siyah sivri burunlu stilettolarından yana kullandı.
DOĞAL GÜZELLİK VE PROFESYONEL DOKUNUŞLAR
Stili, Samantha McMillen tarafından hazırlanan Pfeiffer, makyajında ve saçında doğallığı ön planda tuttu. Saç tasarımcısı Richard Marin’in omuzlara dökülen hafif bukleleri ve makyaj sanatçısı Valli O’Reilly’nin belirgin kaşlar ve yumuşak tonlu dudaklarla öne çıkardığı makyaj tercihi, oyuncunun doğal güzelliğini destekledi.
ÜNLÜ OYUNCUNUN PARİS MODA HAFTASI GÖRÜNÜMÜ
Michelle Pfeiffer, salı akşamı ise Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Yves Saint Laurent defilesine katılarak markanın ruhunu yansıtan bir kombin tercih etti. Baştan aşağı YSL imzası taşıyan görünümünde; siyah bir blazer ceket ve uyumlu bir kumaş pantolon öne çıktı. Ceket kollarını dirseklerine kadar kıvırarak maskülen tarza modern bir dokunuş katan oyuncu, stilini yeşil, sivri burunlu ayakkabılar ve altın bileziklerle hareketlendirdi.
Takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan karelerin altına gelen yorumlar ise Pfeiffer’ın yıllara meydan okuyan duruşuna odaklandı.