'İki Dünya Bir Dilek' Hande Erçel'in gala tarzı: Kombin detayları
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra, bu kez hikayesini de kaleme aldığı bilinen Hande Erçel'in yeni filmi 'İki Dünya Bir Dilek"in galası, dün akşam sinema ve magazin dünyasını bir araya getirdi. . Hande Erçel'in galadaki şık ve zarif stili galaya damgasını vrurdu.
'İki Dünya Bir Dilek'in senaryosu Elçin Muslu tarafından yazılmış, filmin hikayesinin Hande Erçel'e ait olduğu belirtilmişti. Filmin galası ise dün akşam gerçekleşti.
Başrol oyuncusu Hande Erçel’in aynı zamanda hikayesini kaleme aldığı bu özel yapım, izleyicilerden tam not aldı.
Erçel'in baştan aşağı zarif tarzını markalarıyla mercek altına aldık...
KONUSU NEDİR?
Bilge ve Can, 1998 yılbaşı gecesi yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle gittikleri hastanede tanışırlar. Henüz çocuk yaşta tanışan Bilge ve Can, yaşadıkları büyülü an nedeniyle aralarında farklı bir bağ geliştirirler. Aradan geçen yıllarla birlikte farklı yönlere savrulan Bilge ve Can'ın yolları kaderin ağlarını tekrar örmesiyle yeniden kesişir. Bilge artık başarılı bir avukatken, Can ise önemli bir keşfe imza aran bir arkeolog olmuştur. İkisinin arasındaki o bağ bu sefer zorlu bir sınavdan geçecektir.