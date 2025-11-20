'İki Dünya Bir Dilek' Hande Erçel'in gala tarzı: Kombin detayları

KONUSU NEDİR?

Bilge ve Can, 1998 yılbaşı gecesi yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle gittikleri hastanede tanışırlar. Henüz çocuk yaşta tanışan Bilge ve Can, yaşadıkları büyülü an nedeniyle aralarında farklı bir bağ geliştirirler. Aradan geçen yıllarla birlikte farklı yönlere savrulan Bilge ve Can'ın yolları kaderin ağlarını tekrar örmesiyle yeniden kesişir. Bilge artık başarılı bir avukatken, Can ise önemli bir keşfe imza aran bir arkeolog olmuştur. İkisinin arasındaki o bağ bu sefer zorlu bir sınavdan geçecektir.