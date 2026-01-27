İlham veren 10 baggy pantolon ve bot kombini

Maskülen görünümün belki de en öne çıkan parçalarından biri baggy pantolonlar. Hem rahatlığı hem de sokak stilini içinde barındıran baggy pantolonlar, aslında nasıl kombinlendiğine bağlı olarak farklı bir karakter kazanabiliyor. Maskülen duruşlarını dengelemek ise mümkün; tabii bunu isterseniz. Baggy pantolonları düz spor ayakkabılar yerine topuklular ya da botlarla tercih ettiğinizde bu değişimi net bir şekilde görebilirsiniz. Sezonun öne çıkan pantolonlarından biri olan baggy’lerin, botlarla yapılan en havalı kombinlerine gelin birlikte bakalım.