İlham veren 10 baggy pantolon ve bot kombini
Bu sezonun trend görünümleri arasında yer alan baggy pantolonları dolabınızın ücra köşelerine kaldırmış olabilirsiniz. Genellikle riskli bir parça olarak görülen ve fazla kalıplı durabileceği izlenimi veren bu pantolonları stilinize uyarlamanın aslında çok basit bir yolu var: doğru ayakkabılar. Bu sezonun en uyumlu ikilisi olan baggy ve bot uyumuna gelin daha yakından bakalım.
Maskülen görünümün belki de en öne çıkan parçalarından biri baggy pantolonlar. Hem rahatlığı hem de sokak stilini içinde barındıran baggy pantolonlar, aslında nasıl kombinlendiğine bağlı olarak farklı bir karakter kazanabiliyor. Maskülen duruşlarını dengelemek ise mümkün; tabii bunu isterseniz. Baggy pantolonları düz spor ayakkabılar yerine topuklular ya da botlarla tercih ettiğinizde bu değişimi net bir şekilde görebilirsiniz. Sezonun öne çıkan pantolonlarından biri olan baggy’lerin, botlarla yapılan en havalı kombinlerine gelin birlikte bakalım.
ODAK NOKTASINI BELİRLEYİN
Sade bir triko ve denim uyumunun hakim olduğu bu kombinle, baggy deniminizi sivri burun botlarla tamamlayabilirsiniz. Denimi botun içine sokarak ise daha sportif ve dinamik bir görünüm yaratabilir, kombinin odak noktasını vurgulayabilirsiniz.
Credit: Instagram/ @rosedooll
ZITLIĞIN UYUMU
Oldukça konforlu bu görünümü yakalayabilmek için ihtiyacınız olan parça, bol bir baggy eşofman altı ve topuklu botlar. Kombinin geri kalanı ise tamamen zıt parçaların nasıl uyumlu bir şekilde bir araya gelebileceğini gösteriyor.
Credit: Instagram/ @katrinkavesna
KOVBOY ESİNTİLERİ
Kovboy ruhunu yakalamak, baggy ve bot kombinasyonu sayesinde oldukça kolay. Bu görünümü tamamlamak için püsküllü, açık kahve tonlarındaki botlar veya çantalar tercih edebilirsiniz.
Credit: Instagram/ @scarletandsam