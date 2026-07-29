İlk buluşma için 5 kadın parfümü önerisi

İlk buluşma, heyecan verici olduğu kadar kararsızlıklarla da dolu bir an. Giyilecek kıyafet, makyaj ve saç derken, en önemli detaylardan biri genellikle atlanır: parfüm. Peki, ilk buluşmada hangi parfümü sıkacağız?

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İlk buluşma için 5 kadın parfümü önerisi - Resim : 1

İlk date'de amaç, karşı tarafı kokunuzla boğmak değil, ona bir merak uyandırmaktır... İşte tam da bu amaca hizmet eden, sıkılmaya uygun ve akılda kalıcı bir etki bırakan 5 parfüm önerisi...

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İlk buluşma için 5 kadın parfümü önerisi - Resim : 2

Prada Paradoxe - (Üst notalarda Armut, Neroli, Bergamot, Kalp notalarında Yosun, Yasemin, Neroli Özü, Temel notalar Ambrofix, Serenolide, Amber, Bourbon Vanilya)

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İlk buluşma için 5 kadın parfümü önerisi - Resim : 3

CHLOÉ - ( Çiçeksi, Amberi Odunsu Tepe Nota: Ahududu Kalp Nota:Gül, Dip Nota: Kaşmeran, Sedir Ağacı)

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İlk buluşma için 5 kadın parfümü önerisi - Resim : 4

Miss Dior - (Vadi zambağı, Yeşil notalar, Grasse gülü Türk ve Bulgar Damascena gül esansları, Şakayık notası, Hint Zambak yasemin, Sri Lanka sandal ağacı özü)