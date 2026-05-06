İlkbahar/Yaz 2026: İnci takılar artık merkez parça

İnci takılar, moda dünyasındaki klasik ve değişmez yerini korurken, yeni nesil tasarım anlayışlarıyla modern bir dönüşüm geçiriyor. NELLYS.VINTAGE, 2026 Yaz Koleksiyonu'nda bu geleneksel estetiği, günümüzün "kişiselleştirme" odaklı stil anlayışıyla birleştirerek yeniden tanımlıyor.

SÜREKLİ DEĞİŞEN KOMPOZİSYON

Doğal inciler, yarı değerli taşlar ve püskül detaylarıyla hazırlanan koleksiyon; manyetik bağlantı sistemi sayesinde parçaların birbiriyle birleşip ayrılabildiği, gün içinde farklı formlara dönüşebilen esnek bir yapı sunuyor. Bu yaklaşım, takıyı tek bir formda sabitlemek yerine sürekli değişen bir kompozisyona dönüştürüyor.

BEKLENMEDİK GÜÇLÜ ŞIKLIK

Hiçdurmaz’a göre inci artık farklı stiller arasında rahatça geçiş yapabilen bir ifade aracına dönüşüyor. “Kalın bir inci kolyeyi günlük tişörtler ve sportif sweatshirt’lerle bir araya getirdiğimizde, beklenmedik ama güçlü bir şıklık ortaya çıkıyor,” diyen tasarımcı, inciyi gündelik stilin içine taşımanın önemine dikkat çekiyor.

Blazer ceketlerle yapılan çoklu kolye katmanlamalarının görünümü sıradanlıktan çıkarıp daha güçlü ve sanatsal bir etkiye dönüştürdüğünü belirten Hiçdurmaz, kombinlerde sabit kuralların olmadığını vurguluyor.

İnci takıların farklı boyutlar ve dokularla bir arada kullanılabileceğini ifade eden tasarımcı, “2026’da tek bir doğru yok, sadece bireysel ifade var” diyerek koleksiyonun yaklaşımını özetliyor.