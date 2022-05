İngiliz Kraliyet Ailesi'nin ilginç moda kuralları: Prenses olmak kolay değil!

Kraliyet ailesinin her üyesi, günlük yaşamlarında uymaları gereken sonsuz görünen kurallar listesini bilir ve moda kuralları da buna dahildir. Yazılı olmayan kurallar, kimin neyi ne zaman giyebileceğinden, hangi renklerin ve nasıl giyileceğine kadar her şeyi açıklar. Kraliçenin önünde asla giyilmemesi gereken bir ayakkabı türünden Prens George için hangi uzunlukta pantolon giyebileceğine kadar her şey aslında kuralına uygundur. Yani, bir sonraki Meghan Markle olmak istiyorsanız, hepsini şimdiden öğrenmeye başlasanız iyi olur.