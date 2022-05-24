İngiliz Kraliyet Ailesi'nin ilginç moda kuralları: Prenses olmak kolay değil!
İngiliz Kraliyet Ailesi'ne baktıkça onlardan biri olmak için imreniyor olabilirsiniz. Fakat Kraliyet ailesinden olmak pek de kolay değil... İngiliz Kraliyet Ailesi asil görünümlerini, uymak zorunda oldukları pek çok moda kuralına borçlu. İşte kraliyet ailesinin moda kuralları!
Kraliyet ailesinin her üyesi, günlük yaşamlarında uymaları gereken sonsuz görünen kurallar listesini bilir ve moda kuralları da buna dahildir. Yazılı olmayan kurallar, kimin neyi ne zaman giyebileceğinden, hangi renklerin ve nasıl giyileceğine kadar her şeyi açıklar. Kraliçenin önünde asla giyilmemesi gereken bir ayakkabı türünden Prens George için hangi uzunlukta pantolon giyebileceğine kadar her şey aslında kuralına uygundur. Yani, bir sonraki Meghan Markle olmak istiyorsanız, hepsini şimdiden öğrenmeye başlasanız iyi olur.
1- Taç giymek sadece evliler için izin verilir
Taç takmak masumiyetin sembolü olarak kabul ediliyor. Geçmişten gelen ataları sembolize eden taçlar sadece düğün zaman veya düğünden sonra izin veriliyor. Zaman değişmiş olabilir, ancak geleneksel taç kuralı devam ediyor. Örneğin, Meghan Markle düğün gününe kadar taç giymedi.
2- Oje rengi her zaman sadelikten yana olmalıdır
Queen Elizabeth 1989'dan beri sadece Esse'nin Ballet Slippers rengindeki uçuk pembe ojeyi kullanır. Ojenin rengi kraliyet ailesi için oldukça önemli bir gelenektir. Kate Middleton ve Megan Markle da sadece açık renkli bir oje tercihinde bulunur.
3-Siyah minimumda tutulmalıdır
Yas tutmadıkça kraliyetler siyah giymemelidir. Seyahat ederken, tüm kraliyet üyeleri, uzaktayken bir aile üyesinin ölmesi durumunda ekstra tamamen siyah bir kıyafet kombinasyonu almalıdır. Ancak onun dışında siyah giyinmek uygun değildir.