"İnternetten en son ne aldın" sorusuna Cem Yılmaz'dan güldüren cevap

Hepsiburada’nın yeni hizmeti Hepsiburada Premium’un yüzü olan Cem Yılmaz, basın toplantısında konuklarla ve gazetecilerle bir araya geldi.

5 farklı reklam filmini yazdı, yönetti ve rol aldı

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı 5 farklı Hepsiburada Premium reklam filminin ilk kez izlendiği toplantıda Cem Yılmaz, gazetecilerden gelen sorulara verdiği cevaplarla konukları güldürdü.

Cem Yılmaz'ın internetten en son aldığı ürün neydi?

Cem Yılmaz, “en son satın aldığı ürünün ne olduğu" sorusuna ilk etapta “çok özel olduğunu“ söyledi ama ne aldığını söylemedi. Gülüşmelerin ardından “el ve ayak maskesi“ aldığını aktardı.



Hepsiburada Premium’un hangi özelliğini kullandığı da sorulan Yılmaz, “Montaj bedavaymış diye lastik aldım, montajı bekliyorum“ diyerek salonu güldürdü.