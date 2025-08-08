iPhone 17 ile kusursuz görünüm: Makyaj ve saç modellerini en iyi yakalayan kamera sırları

Gerçekçi Renk Algılaması: Renkler Canlanıyor



Makyajın en önemli unsuru olan renklerin, fotoğrafta da gerçek hayattaki gibi görünmesi her zaman kolay değildir. iPhone 17, özel olarak geliştirilen True Tone sensörleri sayesinde renklerin canlılığını ve doğallığını korur. Bu özellik, gün ışığı, stüdyo ışığı veya loş ortamlar gibi farklı ışık koşullarında bile allığınızın, farınızın veya rujunuzun tonunu en doğru şekilde yansıtarak fotoğraflarınızın profesyonel bir dokunuşa sahip olmasını sağlar.