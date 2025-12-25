Işıltılı bir başlangıç: Yılbaşı için payetli elbise modelleri
Yılbaşı gecesinin ruhu denilince akla gelen ilk şey şüphesiz ki ışıltıdır. 2026 yılına girmeye hazırlanırken, moda dünyası payetleri "geleneksel" çizgisinden çıkarıp modern ve iddialı bir boyuta taşıyor. İster görkemli bir partiye katılın, ister şık bir akşam yemeğine; doğru seçilmiş bir payetli elbise size gecenin yıldızı olma garantisi verir...
Yılın o en ışıltılı gecesinde tüm bakışları üzerinizde toplamak ve 2026'ya unutulmaz bir şıklıkla 'merhaba' demek için; sezonun en hit payetli elbise modelleri...
Cengiz Aktürk Straplez Yaka Yırtmaçlı Payet Uzun Abiye Elbise
9.000 TL
Fabrika Bordo Kadın V Payetli Elbise F5WL-ELB0402
3.099 TL
Gira Payetli Fırfır Detaylı Mini Elbise
3.050 TL