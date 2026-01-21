Işıltılı üçlü: Sevgililer Günü için pırlanta küpe, yüzük ve kolye rehberi

14 Şubat yaklaşıyor ve o malum tatlı telaş başladı! Çikolatalar, çiçekler ve romantik akşam yemekleri elbette harika; ancak bazı hediyeler var ki üzerinden yıllar geçse de ilk günkü ışıltısını ve o anki heyecanını korumayı başarıyor. Tabii ki pırlantalardan bahsediyoruz!

Aybüke Sengir
Pırlanta denilince akla sadece evlilik teklifi gelmesin. Klişelerden kurtuluyoruz ve Sevgililer Günü için pırlanta mücevherlere bakıyoruz... İşte pırlanta küpe, yüzük ve kolye üçlüsüyle hazırladığımız samimi alışveriş rehberimiz...

ZEN Pırlanta 1,05 Karat Pırlanta Safir Yüzük 

Blue Diamond 0,31 Karat Pırlanta Tasarım Kolye

Assos Pırlanta 0.35 Karat Pırlanta Tektaş Küpe