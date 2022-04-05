Jean-Charles de Castelbajac ile United Colors of Benetton iş birliğiyle ilk kapsül koleksiyonunu çıkardı
Ünlü Fransız tasarımcı Jean-Charles de Castelbajac’ın United Colors of Benetton için hazırladığı ilk kapsül koleksiyonu 2022 İlkbahar sezonuna giriş yapıyor. ‘Aşka Güveniyoruz’ mottosuyla hazırlanan koleksiyon ilhamını aşk, birlik ve aile kavramlarından alıyor.
United Colors of Benetton, 2022 İlkbahar Sezonu için ünlü Fransız tasarımcı Jean-Charles de Castelbajac tarafından hazırlanan ilk kapsül koleksiyon; ‘United Colors of Love’ yeni sezona renkli bir giriş yapıyor.
2018 yılından beri Benetton’un artistik direktörlüğünü üstlenen tasarımcı Jean-Charles de Castelbajac’ın yeni sezona özel olarak hazırladığı ilk kapsül koleksiyonu ilhamını aşk, aile ve birlik gibi güçlü duygulardan alıyor. Koleksiyonu ‘çığır açan bir aşk kasidesi’ olarak tanımlayan tasarımcı, kapsülü modern, çağın ilerisinde bir ruha sahip olan, birlik duygusunun temelini oluşturan tüm ailelere ithaf ediyor.
Kadın, erkek ve çocuk kategorileri için hazırlanan koleksiyonda klasikleşmiş ikonlar ve tasarımlar Benetton DNA’sıyla yeniden yorumlanıyor. Amerika’nın ikonik bayrağını Benetton’un pastel renk dünyasıyla buluşturan koleksiyonda, gardıropların zamansız parçası trençkotlar da küçük renk dokunuşlarıyla farklılaştırılıyor.
Koleksiyonun öne çıkan parçaları arasında; sıra dışı örgü tekniğiyle tasarlanan aşk sloganlı kazak, pastel ton ve renklerle kamuflaj desenine dönüşen triko tasarım ve koleksiyonun imza parçası; Benetton renkleriyle özgünleştirilen bej trençkot tasarımı yer alıyor.