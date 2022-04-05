Jean-Charles de Castelbajac ile United Colors of Benetton iş birliğiyle ilk kapsül koleksiyonunu çıkardı

2018 yılından beri Benetton’un artistik direktörlüğünü üstlenen tasarımcı Jean-Charles de Castelbajac’ın yeni sezona özel olarak hazırladığı ilk kapsül koleksiyonu ilhamını aşk, aile ve birlik gibi güçlü duygulardan alıyor. Koleksiyonu ‘çığır açan bir aşk kasidesi’ olarak tanımlayan tasarımcı, kapsülü modern, çağın ilerisinde bir ruha sahip olan, birlik duygusunun temelini oluşturan tüm ailelere ithaf ediyor.