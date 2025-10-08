Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Paris Moda Haftası tarzı
Yaz aylarında Venedik'te dünya basınının yakından takip ettiği lüks bir törenle evlenen iş dünyasının devi Jeff Bezos ve eşi Lauren Sanchez, balayı sonrası ilk büyük sosyal etkinliklerine katıldı. Taze evliler, Paris Moda Haftası'nda boy göstererek modacıların ve davetlilerin ilgi odağı oldu.
Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, Paris Moda Haftası'nı birlikte takip ediyor. 61 yaşındaki milyarder iş adamı Bezos ile 55 yaşındaki eski gazeteci Sanchez, katıldıkları Paris defilesinde yan yana poz verdi.
Lauren Sanchez, göğüs kısmında broş bulunan, rugan korse tasarımlı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Jeff Bezos ise siyah takım elbisesini güneş gözlüğüyle kombinledi.
Bu arada Bezos ve Sanchez, İtalya'nın Venedik kentinde Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Usher, Sydney Sweeney ve Ivanka Trump'ın katıldığı üç günlük 50 milyon dolarlık bir düğünle evlendi.
Çift o günden bu yana Avrupa'nın dört bir yanında partilere gidiyor, son olarak Ibiza'daki bir gece kulübünde görüntülendiler.