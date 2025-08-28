Jel görünümlü ojeye veda vakti: Sonbahar tonlarında efektli tırnaklara geçiş yapıyoruz!

2025 sonbaharı, desenli manikürlerde zengin bir çeşitlilik sunuyor. Sezonun en dikkat çeken trendleri; kadife efektli ojeler, krom yansımalı soyut desenler ve göz alıcı 3D süslemeler olarak öne çıkıyor ve tırnaklara toprak tonlarında dokunsal bir derinlik katıyor. İşte ilham alabileceğiniz sonbahar manikür çeşitleri...

Credit: Pinterest @Fingersuit