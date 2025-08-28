Anasayfa Moda Jel görünümlü ojeye veda vakti: Sonbahar tonlarında efektli tırnaklara geçiş yapıyoruz!
Artık tüm yaz kullandığımız jel görünümlü ojelere veda edebiliriz... 2025 sonbaharı, tırnaklarda adeta bir sanat eseri yaratıyor. Bu sezonun manikür trendleri, klasik sonbahar renklerini krom yansımalar, üç boyutlu detaylar ve şaşırtıcı pastel dokunuşlarla bir araya getirerek güçlü bir stil ifadesi sunuyor.
2025 sonbaharı, desenli manikürlerde zengin bir çeşitlilik sunuyor. Sezonun en dikkat çeken trendleri; kadife efektli ojeler, krom yansımalı soyut desenler ve göz alıcı 3D süslemeler olarak öne çıkıyor ve tırnaklara toprak tonlarında dokunsal bir derinlik katıyor. İşte ilham alabileceğiniz sonbahar manikür çeşitleri...
