Kadınların düştüğü 11 moda hatası: Bunları asla yapmayın

İşte kadınların en sık yaptığı 11 moda hatası ve bunları nasıl kolayca düzeltebileceğinize dair ipuçları...

1. Yanlış Beden Seçimi

Sıkan kıyafetler vücut hatlarınızı daha belirgin gösterirken, bol gelenler sizi daha geniş gösterebilir. Unutmayın, en pahalı tasarım bile doğru bedende olmadıkça şık durmaz.

2. İç Çamaşırının Dışarıdan Görünmesi

Yanlış renk veya modelde bir sütyen askısının görünmesi veya pantolonun altından beliren iç çamaşırı izleri, kombininizin tüm zarafetini bozabilir. Kumaşınıza uygun, dikişsiz ve doğru renkte iç çamaşırı seçmeye özen gösterin.

3. Aşırı Aksesuar Kullanımı

"Az daha çoktur" kuralı, aksesuar kullanımında altın kuraldır. Büyük küpeler, kalın kolyeler ve çok sayıda bilezik aynı anda kullanıldığında, karmaşık ve göz yorucu bir görünüm oluşur. Tek bir odak noktası belirleyin.

4. Yanlış Ayakkabı Seçimi

Ayakkabılar, bir kombinin en önemli tamamlayıcısıdır. Spor bir kıyafetin altına topuklu ayakkabı giymek veya resmi bir elbiseyle spor ayakkabıyı kombinlemek, stilinizi uyumsuz gösterebilir.

5. Kombinlerde Uyumsuz Renkler

Her sezonun trend renkleri olsa da, tüm bu renkleri bir araya getirmek stil sahibi görünmenizi sağlamaz. Renk çemberini inceleyerek birbirini tamamlayan renkleri seçebilir veya nötr tonların (siyah, beyaz, bej, gri) gücünden faydalanabilirsiniz.

6. Eski ve Yıpranmış Kıyafetler

Eski, solmuş tişörtler, rengi atmış jeanler veya pörsümüş trikolar ne kadar rahat olsa da, genel duruşunuzu özensiz gösterebilir. Gardırobunuzu düzenli olarak kontrol edin ve yıpranmış parçalardan kurtulun.

7. Yanlış Desen Kombinasyonu

Desenleri birleştirmek cesur bir stil hamlesidir ancak bu ustalık gerektirir. Çok fazla ve farklı deseni bir arada kullanmak kaotik bir görünüm yaratır. İlk adım olarak aynı deseni farklı boyutta veya farklı desenleri benzer renk tonlarında birleştirmeyi deneyebilirsiniz.

8. Vücut Tipini Tanımamak

Herkesin vücut tipi farklıdır ve bir başkasında harika duran bir parça sizde aynı etkiyi yaratmayabilir. Vücut tipinize uygun kesimleri ve modelleri öğrenerek en iyi göründüğünüz parçaları seçebilirsiniz.

9. Yanlış Kumaş Seçimi

Özellikle yaz aylarında sıcak tutan veya kış aylarında nefes almayan kumaşlar hem rahatsız edicidir hem de kombininizin genel kalitesini düşürür. Mevsime ve mekana uygun kumaşları tercih edin.

10. Gardırobu Güncellememek

Moda sürekli değişiyor. Yıllar önce popüler olan bir model, günümüzde demode durabilir. Gardırobunuzu düzenli olarak güncelleyerek, zamansız parçalara yatırım yapın ve güncel trendleri takip edin.

11. Mekana Uygun Giyinmemek

Ne kadar şık bir kombin olursa olsun, yanlış yerde giyildiğinde tüm etkisi kaybolur. Gündelik bir buluşmaya abartılı bir elbiseyle gitmek ya da resmi bir etkinliğe spor giyinmek, hem sizin hem de çevrenizdekilerin rahatsız olmasına neden olabilir.