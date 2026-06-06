Kalu Putik kimdir, kaç yaşında, nereli, nasıl popüler oldu?

Kalu Putik Kimdir?

Kalu Putik, asıl adıyla Kaleab, Etiyopya'nın kuzeyindeki Mekelle şehrinde ve başkent Addis Ababa'da yaşayan, internet dünyasında "kaluputics" kullanıcı adıyla tanınan bir dijital içerik üreticisi ve moda tasarımcısıdır. Profesyonel bir model ya da lüks bir moda eğitimine sahip olmayan Putik, evinin çevresinden ve yerel kaynaklardan topladığı atık malzemeleri yüksek moda (high fashion) tasarımlarına dönüştürerek küresel çapta bir üne kavuştu. Sosyal medya platformlarında paylaştığı yaratıcı videolar sayesinde kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı.