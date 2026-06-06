Kalu Putik kimdir, kaç yaşında, nereli, nasıl popüler oldu?
Sosyal medyada sürdürülebilir modanın ezberlerini bozan ve atık malzemeleri adeta birer sanat eserine dönüştüren yeni bir isim, dijital dünyayı kasıp kavuruyor. Son haftalarda özellikle Instagram ve TikTok’ta paylaştığı videolarla algoritmayı tamamen ele geçiren Kalu Putik, geri dönüşüm malzemelerinden ürettiği yüksek moda (haute couture) kombinleriyle hem dünya starlarının hem de dev moda evlerinin yakın markajına girdi. Peki, Kalu Putik kimdir, kaç yaşında, nereli, neden gündemde?
Etiyopya'nın kısıtlı imkanları içinden çıkarak çöpleri ve atık malzemeleri tasarımlara dönüştüren Kalu Putik, dijital dünyada milyonlarca kişinin takip ettiği bir fenomen haline geldi.
Kalu Putik Kimdir?
Kalu Putik, asıl adıyla Kaleab, Etiyopya'nın kuzeyindeki Mekelle şehrinde ve başkent Addis Ababa'da yaşayan, internet dünyasında "kaluputics" kullanıcı adıyla tanınan bir dijital içerik üreticisi ve moda tasarımcısıdır. Profesyonel bir model ya da lüks bir moda eğitimine sahip olmayan Putik, evinin çevresinden ve yerel kaynaklardan topladığı atık malzemeleri yüksek moda (high fashion) tasarımlarına dönüştürerek küresel çapta bir üne kavuştu. Sosyal medya platformlarında paylaştığı yaratıcı videolar sayesinde kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı.
Kalu Putik Kaç Yaşında?
Sosyal medyada fırtınalar estiren tasarımcı Kalu Putik, 15 yaşındadır.
Kalu Putik Neden Gündemde?
Kalu Putik, çöpe atılan atık maddeleri, plastik şişeleri, eski lastikleri, ezilmiş teneke kutuları, çuvalları, atık kabloları ve tekstil artıklarını kullanarak hazırladığı sıra dışı kıyafet tasarımları ve bu tasarımları sergilediği videolarla gündemdedir. Çektiği videoların açılış karelerinde oldukça profesyonel ve lüks bir moda evine aitmiş gibi duran kombinler sergileyen Putik, videonun ilerleyen saniyelerinde bu kıyafetlerin aslında çöplerden yapıldığını göstererek izleyicileri şaşırtmaktadır.