Kapsül gardırop rehberi: Az kıyafetle şık ve sürdürülebilir bir stil oluşturun

1. Adım: Mevcut Gardırobunuzu Değerlendirin

Her şeyi dışarı çıkarın: Dolabınızdaki tüm kıyafetleri, ayakkabıları ve aksesuarları yatağın üzerine veya geniş bir alana serin.

"Tut", "Bağışla/Sat" ve "Belki" kutuları oluşturun:

Tut: Sizi mutlu eden, sıkça giydiğiniz ve vücudunuza tam oturan parçaları bu kutuya koyun. Bunlar sizin kapsül gardırobunuzun temelini oluşturacak.

Bağışla/Sat: Artık giymediğiniz, modası geçmiş, yıpranmış veya bedeninize uymayan kıyafetleri bu kutuya ayırın.

Belki: Kararsız kaldığınız parçaları bu kutuya koyun. Altı ay sonra hala aklınızda değillerse, onlardan kurtulma zamanı gelmiştir.