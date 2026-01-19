Kar tatili kombinleri için 7 fikir

Kar tatilinde hem dondurucu soğuklardan korunmak hem de bembeyaz karların arasında stil ikonu gibi görünmek mümkün! İşte 2026 Kış sezonunda bavulunuza ilham olacak 7 kombin fikri...

Aybüke Sengir

Bembeyaz bir örtüyle kaplı dağ yamaçlarında, sadece kayak yeteneklerinizle değil, stilinizle de göz doldurmaya ne dersiniz? Kar kombinlerinizde üzerinize oturan bir tulum ve tüylü detaylar olmazsa olmaz...

Credit: IG @adoreparisofficial

Credit: Pinterest @Niicoleneu

Credit: Pinterest @artsaesthetix

Credit: Pinterest @anthonypaulconti