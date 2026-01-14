Karda ve yağmurda stilinizden taviz vermeyin: Su geçirmez spor ayakkabılar
Kış aylarında ayakları kuru tutmak ile şık görünmek arasında seçim yapmak zorunda olduğunuz günler geride kaldı. Modern teknoloji ve moda dünyasının iş birliği sayesinde, artık hem karda yürüyüş yapabileceğiniz hem de bir kahve randevusuna gidebileceğiniz kadar şık su geçirmez spor ayakkabılar gardıropların vazgeçilmezi oldu...
1 / 4
İşte kış aylarında hem kuru kalmanızı hem de şık görünmenizi sağlayacak su geçirmez ayakkabı rehberi...
2 / 4
On Running Cloud 6 Waterproof Gri Kadın Sneaker
14.250 TL
3 / 4
Keen Zionic NXT Birch Cork Su Geçirmez Kadın Sneaker
9.349 TL
4 / 4
Camper Tossu Beyaz İç Çoraplı Açık Yeşil Unisex Spor Ayakkabı
4.499,40 TL