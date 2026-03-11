Kate Middleton, Catherine Walker imzalı stilini 5 sıralı inci kolyesiyle tamamladı
İngiliz Kraliyet Ailesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Westminster Abbey’de düzenlenen geleneksel İngiliz Milletler Topluluğu Günü (Commonwealth Day) ayini için bir araya geldi. 9 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleşen törenin kuşkusuz en çok konuşulan ismi, her zamanki zarif stiliyle Galler Prensesi Kate Middleton oldu.
Galler Prensi ve Prensesi, 9 Mart 2026'da Westminster Abbey'de düzenlenen yıllık İngiliz Milletler Topluluğu Günü töreninde kraliyet ailesine katıldı.
Galler Prensesi, İngiliz markası Catherine Walker'ın kobalt mavisi bir elbise-pardesüsünü giyerken , Kraliçe Camilla ise göz alıcı bir kırmızı elbiseyle boy gösterdi. Katıldıkları tüm İngiliz Milletler Topluluğu Günü törenlerine baktığımızda, Prenses ve Kraliçe'nin aynı renge yakın giyindikleri tek bir durum bile olmadı.
Palto elbise tasarım, 80’lerin o ikonik ve güçlü vatka detaylarını, belden aşağı doğru süzülen pileli bir etekle birleştirerek modern bir "modern-vintage" havası yaratmıştı.
Prenses, bu monokrom görünümünü Sean Barrett imzalı geniş kenarlı lacivert bir şapka ve Gianvito Rossi süet topuklu ayakkabılarıyla tamamlayarak, kraliyet protokolüne uygun o kusursuz dengeyi bir kez daha sergiledi.