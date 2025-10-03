Kendall Jenner'ın Paris Moda Haftası'ndaki podyum stilini mercek altına aldık!
L'Oreal Paris, Fransız başkentinin tarihi Hôtel de Ville'in önünde, modellerin ve Hollywood ikonlarının güzelliği, güçlenmeyi ve kadın dayanışmasını kutlamak için açık hava podyumunda yürüdüğü, ünlülerle dolu bir gösteriyle büyük kalabalıkları kendine çekti.
Paris Moda Haftası’nda son günlerde Kendall Jenner’ın podyumda beyaz bir elbiseyle boy göstermesi moda dünyasında büyük ilgi gördü. Elbise; derin V yaka, korse etkisi veren yapı ve şeffaf kumaşlarla tamamlanmış uzun bir eteğe sahipti. Yüksek yırtmaç, transparan astar ve podyumda hafifçe dalgalanan kumaş detaylarıyla göz alıcı bir görünüm sunuyordu
Şeffaf etek kısmı, altındaki beyaz iç çamaşırını hafifçe göstererek tasarım unsuru olarak kullanılmıştı. Jenner, şeffaf Gianvito Rossi topuklu ayakkabılarla kombinini tamamladı.
Kendall Jenner, markanın küresel yüzü olarak bu sahnelerde düzenli şekilde yer alıyor; 2023 ve 2024’te de benzer şekilde etkin gösterilerde podyumu kapatmıştı.