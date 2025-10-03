Kendall Jenner'ın Paris Moda Haftası'ndaki podyum stilini mercek altına aldık!

L'Oreal Paris, Fransız başkentinin tarihi Hôtel de Ville'in önünde, modellerin ve Hollywood ikonlarının güzelliği, güçlenmeyi ve kadın dayanışmasını kutlamak için açık hava podyumunda yürüdüğü, ünlülerle dolu bir gösteriyle büyük kalabalıkları kendine çekti.