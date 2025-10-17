Kim Kardashian, üzerinde Schiaparelli 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu taşıdı
Sosyal medya ikonu ve girişimci kimliğiyle tanınan Kim Kardashian, bu kez kariyerinin en iddialı adımı olan Amerikan hukuk dizisi 'All’s Fair'ın Los Angeles prömiyerinde tüm dikkatleri üzerine çekti. Kardashian'ın, başrolde yer aldığı bu drama dizisinin tanıtımında sergilediği moda tercihi ise gecenin en çok konuşulan detayı oldu...
Ryan Murphy imzalı ve merakla beklenen "All’s Fair" dizisi, tamamı kadınlardan oluşan bir boşanma avukatları firmasının Los Angeles'taki güç, para ve skandallarla dolu dünyasını konu alıyor. Dizide Allura Grant adlı sert bir boşanma avukatını canlandıran Kim Kardashian, prömiyerde adeta karakterinin sahne dışı ihtişamını yansıttı.
Kardashian, kırmızı halı için seçtiği kıyafetle moda otoritelerinden tam not aldı. Ünlü isim, moda dünyasının sınırlarını zorlayan markası Schiaparelli'nin 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan özel bir tasarımla boy gösterdi.
Seçimi, vücudu saran silueti, sofistike drape detayları ve zarif halter yaka kesimiyle dikkat çeken, çağdaş bir zarafet örneğiydi. Elbisenin bu çarpıcı detayları, Kardashian'ın hem moda ikonluğuna hem de canlandırdığı güçlü hukukçu karakterine gönderme yapıyordu.
Annesi Kris Jenner ise Givenchy 2025-26 Sonbahar/Kış koleksiyonundan görünüm tercih etti.