Kış düğününe giderken ne giyilir?
Kış düğünleri, romantik ve büyülü bir atmosfere sahip olsa da, konuklar için en büyük ikilem 'nasıl şık ve aynı zamanda üşümeden kalınır?' sorusudur. Soğuk havaya teslim olmadan, gecenin en zarif konuğu olmanızı sağlayacak stil rehberini sizin için hazırladık...
Hava buz gibiyken hem donmamak hem de şıklığınızdan ödün vermemek için gardırobunuzdaki savaşçı parçaları doğru seçmeniz gerekiyor. İşte size soğuk havaya karşı stilinizi koruyacak düğün kıyafetleri...
Mango Kadife metal detaylı tulum
2.999,99 TL
Academia Siyah Taşlı Midi Elbise
17.950 TL
Stella McCartney Pembe Drapeli Mini Kokteyl Elbise
103.950 TL