Kış düğününe giderken ne giyilir?

Kış düğünleri, romantik ve büyülü bir atmosfere sahip olsa da, konuklar için en büyük ikilem 'nasıl şık ve aynı zamanda üşümeden kalınır?' sorusudur. Soğuk havaya teslim olmadan, gecenin en zarif konuğu olmanızı sağlayacak stil rehberini sizin için hazırladık...

Aybüke Sengir

Hava buz gibiyken hem donmamak hem de şıklığınızdan ödün vermemek için gardırobunuzdaki savaşçı parçaları doğru seçmeniz gerekiyor. İşte size soğuk havaya karşı stilinizi koruyacak düğün kıyafetleri...

Kış düğününe giderken ne giyilir? - Resim : 2

Mango Kadife metal detaylı tulum

2.999,99 TL 

Kış düğününe giderken ne giyilir? - Resim : 3

Academia Siyah Taşlı Midi Elbise

17.950 TL

Kış düğününe giderken ne giyilir? - Resim : 4

Stella McCartney Pembe Drapeli Mini Kokteyl Elbise

103.950 TL