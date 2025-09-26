Kış masalı başlıyor: Sonbahar-kış gelinleri için gelinlik modelleri
Sonbaharın romantik tonları ve kışın kristal zarafeti, düğün konseptlerine eşsiz bir atmosfer katıyor. Kapalı alanların ve lüks detayların öne çıktığı bu mevsimler, gelinlik seçiminde de cesur ve sofistike kararlar almayı gerektiriyor...
1 / 12
Soğuk havaya meydan okurken zarafetinden ödün vermeyen sonbahar-kış gelinleri için en sıcak trendler ve kusursuz gelinlik önerileri...
Credit Pinterest: @MarylouMayer
2 / 12
Mediha Cambaz Nadia Fransız Dantel Uzun Kollu A Kesim Gelinlik
3 / 12
AKAY Gelinlik Koleksiyon MODEL 25630 Straplez Balık Gelinlik
4 / 12
DCEY - MERVE KURMAN BRIDALLe Perce Neige Gelinlik