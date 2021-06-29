Kısa kısa Haziran ayı moda turu: Neler oldu?

BEN DE ÖZLEDİM
Paris Haute Couture Moda Haftası, 5-8 Temmuz tarihleri arasında fiziksel olarak gerçekleştirilecek şovlarıyla başlıyor! Dört günlük takvim Givenchy, Dior, Chanel ve Schiaparelli gibi pek çok olağan markaya sadık kalırken; pandemi koşullarında iptal edilen moda haftaları nedeniyle ertelenmiş bir masalı da gerçek kılıyor: Balenciaga! Ünlü Fransız modaevi, tam 53 yıl sonra Couture koleksiyonlara dönüş yapmaya hazırlanıyor. Markanın kreatif direktörü Demna Gvasalia ise merakla beklenen koleksiyonu, markanın modern vizyonunun köklerine geri dönüşü olarak yorumluyor. Hoş geldin Balenciaga bebek!
DÖRT MEVSİM, ORADA MISIN?
Sonbahar-kış ve ilkbahar-yaz olmak üzere, modanın geleneksel sezonlarını geride bırakıp ‘mevsimsiz’ bir takvime geçiş yapan Gucci, yeni şovunu kasım ayında Los Angeles’ta gerçekleştireceğini açıkladı. Markanın 100’üncü yılının kutlamalarının devamı niteliğindeki şov, mevsimsiz yaklaşımının da üçüncüsü olma özelliğini taşıyor. Gucci’nin kreaktif direktörü Alessandro Michele, kıyafetlerin ömrünün ona atfedilen mevsimlerden daha uzun olması gerektiğini ve bu kelimelerin ‘eskimiş’ olduğunu söyleyerek; modanın geleceği hakkında bir kez daha spoiler veriyor. Yetenekli bay Michele, biraz da House Of Gucci filminden konuşalım mı?
ÇİFTE MUTLULUK
Kameranın bir yanında Euphoria dizisiyle birlikte radarımıza giriş yapan oyuncu Hunter Schafer, kameranın diğer yanında ise Alt Tarafı Dünya’nın Sonu ve Mommy gibi filmleriyle kalbimizi çalan genç yönetmen Xavier Dolan… Prada’nın ‘Galleria’ el çantası için bir aradalar! Modanın hayal gücüyle atan kalbini ve aşinalıktan uzak, yaratıcı rüyasını yansıtan son Prada kampanyası ile yeni ‘o çanta’mızı ilan etmiş bulunuyoruz! Peki, Hunter Schafer artık bir moda ikonu mudur? Kesinlikle evet.
NEŞELİ GÜNLER
Umudu, neşeyi ve birlikteliği temsil eden Sudi Etuz X LC Waikiki koleksiyonuyla tanışın! Tüller, denim ve rengarenk elbiselerin öne çıktığı koleksiyon 45 parçadan oluşuyor; üstelik koleksiyonda çocuklar için de sürpriz parçalar yer alıyor. Markanın yaratıcısı Şansım Adalı, bu rengarenk iş birliği için: “Her şeyin yeni olduğu, zor zamanları geriden bırakmış, özüne sadık ve saygılı yepyeni bir dünya hayali kurduk. Bu hayali natürel bir renk paletinde, sıcak renklerle birleştirdik” diyor ve hayatı kutlamanın önemine dikkat çekiyor.