Kısa kısa Haziran ayı moda turu: Neler oldu?

DÖRT MEVSİM, ORADA MISIN?

Sonbahar-kış ve ilkbahar-yaz olmak üzere, modanın geleneksel sezonlarını geride bırakıp ‘mevsimsiz’ bir takvime geçiş yapan Gucci, yeni şovunu kasım ayında Los Angeles’ta gerçekleştireceğini açıkladı. Markanın 100’üncü yılının kutlamalarının devamı niteliğindeki şov, mevsimsiz yaklaşımının da üçüncüsü olma özelliğini taşıyor. Gucci’nin kreaktif direktörü Alessandro Michele, kıyafetlerin ömrünün ona atfedilen mevsimlerden daha uzun olması gerektiğini ve bu kelimelerin ‘eskimiş’ olduğunu söyleyerek; modanın geleceği hakkında bir kez daha spoiler veriyor. Yetenekli bay Michele, biraz da House Of Gucci filminden konuşalım mı?