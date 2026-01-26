Kışın favori 5 stil görünümü: Elbise ve çizme kombinleri
Sezonun olmazsa olmaz eşleşmeleri arasında, elbiselerin ve çizmelerin güven veren uyumu moda sahnesinin en güçlü parçası olmaya devam ediyor. Bu sezonun en karakterli duruşları arasında yer alan bu ikilinin öne çıkan kombin görünümlerini mercek altına aldık.
Başarılı bir stil formülünün gücü tartışılmaz: Elbise ve çizme ikilisi, kış gardıroplarının sarsılmaz liderliğini bu sezon da korumaya devam ediyor. Modanın zamansız klasiklerinden olan bu eşleşme, bu kışın da en güçlü stil görünümleri arasındaki yerini alıyor.
Bu stilin dikkat çeken kombinlerini mercek altına alırken, sezonun radarımıza takılan parçalarını keşfediyoruz.
DENİM VE ÇİZME UYUMU
Denim elbiseler ve etekler, diz üstü çizmelerle bir araya gelerek kusursuz bir stil bütünlüğü sergiliyor. Koyu tonlardaki denim dokusuna eşsiz bir derinlik katan kahverengiyle görünümünüzü çok daha iddialı bir boyuta taşıyabilirsiniz.
Ekstra stil ipucu: Görünümdeki dengeyi kurmak adına kombininizi, formu yumuşak ancak hatları net, geniş bir çanta ile stilinizi tamamlayabilirsiniz.
KIŞIN OLMAZSA OLMAZI: KAZAK
Hem zarif hem de konforlu bir etek-bot kombini oluşturmak istiyorsanız, soğuk havalarda yapabileceğiniz en iyi seçimlerden biri sıcak tutan bir kazak tercih etmektir. Bu görünüm, doğru renk uyumuyla tahmin ettiğinizden çok daha iddialı bir hale gelir.
Credit: Instagram/ @tezza.barton @bananarepublic
EKOSE ETEKLER BU SEZON DA YÜKSELİŞTE
Ekose etekleri çok beğeniyor ancak ne zaman ve nasıl kombinleyeceğinizi düşünüyorsanız, işte tam zamanı. Eteğin desenleriyle uyumlu, tek renk bir triko ve düz taban çizmelerle bu sade ama iddialı retro görünüme kolayca sahip olabilirsiniz.
Credit: Instagram/ @sviridovskayasasha