Kışın favori 5 stil görünümü: Elbise ve çizme kombinleri

DENİM VE ÇİZME UYUMU

Denim elbiseler ve etekler, diz üstü çizmelerle bir araya gelerek kusursuz bir stil bütünlüğü sergiliyor. Koyu tonlardaki denim dokusuna eşsiz bir derinlik katan kahverengiyle görünümünüzü çok daha iddialı bir boyuta taşıyabilirsiniz.

Ekstra stil ipucu: Görünümdeki dengeyi kurmak adına kombininizi, formu yumuşak ancak hatları net, geniş bir çanta ile stilinizi tamamlayabilirsiniz.