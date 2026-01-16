Kışın grisine meydan okuyan trend: 'Ateşli Turuncu' tırnaklar

Genellikle sonbaharın dökülen yapraklarına veya yazın kavurucu güneşine yakıştırdığımız turuncu, 2026 Kış sezonunda en cesur haliyle geri dönüyor. Moda dünyasının bu yılki kış paletinde görmeye alışık olmadığımız "Ateşli Turuncu" (Fiery Orange), soğuk günlerde stilinize sıcak bir dokunuş katmak için geldi.