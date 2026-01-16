Kışın grisine meydan okuyan trend: 'Ateşli Turuncu' tırnaklar
Kış denince akla gelen klasik bordo, lacivert ve koyu yeşil tonlarını bir kenara bırakın. 2026 Kışı, ezber bozan bir renkle ellerimizi ısıtmaya hazırlanıyor. 'Ateşli Turuncu', kışın gri havasına meydan okuyarak tırnaklarda adeta bir enerji patlaması yaratıyor...
1 / 7
Genellikle sonbaharın dökülen yapraklarına veya yazın kavurucu güneşine yakıştırdığımız turuncu, 2026 Kış sezonunda en cesur haliyle geri dönüyor. Moda dünyasının bu yılki kış paletinde görmeye alışık olmadığımız "Ateşli Turuncu" (Fiery Orange), soğuk günlerde stilinize sıcak bir dokunuş katmak için geldi.
2 / 7
Credit: pinterest @lilypins__
3 / 7
Credit: pinterest @aaa4twin
4 / 7
Credit: pinterest @nikkitrip1