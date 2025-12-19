'Kıskanmak' dizisinin son bölüm kombinleri mercek altında

'Kıskanmak', dizisi sadece yüksek tansiyonlu senaryosuyla değil, karakterlerin ruh halini yansıtan gardırop seçimleriyle de moda dünyasında ses getiriyor. Son bölümde karakterlerin yaşadığı duygusal kırılmalar, tercih edilen renk paletleri ve iddialı kesimlerle adeta podyuma dönüştü.

'Kıskanmak' dizisinin son bölüm kombinleri mercek altında - Resim : 1

NOW ekranlarının iddialı dizisi Kıskanmak yeni sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Dizinin hikayesi ve oyuncu kadrosu kadar, giyilen kıyafetlerde seyircinin radarında. İşte dizinin son bölüm kombinleri...

'Kıskanmak' dizisinin son bölüm kombinleri mercek altında - Resim : 2

Blazer: Machka 19.990 TL

Elbise: Machka 25.990 TL

'Kıskanmak' dizisinin son bölüm kombinleri mercek altında - Resim : 3

Kazak: Vakkorama 17.595 TL

Ceket: Barbour 22.995 TL

'Kıskanmak' dizisinin son bölüm kombinleri mercek altında - Resim : 4

Ceket: Rue 8.200 TL

Etek: Rue 4.880 TL