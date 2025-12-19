'Kıskanmak' dizisinin son bölüm kombinleri mercek altında
'Kıskanmak', dizisi sadece yüksek tansiyonlu senaryosuyla değil, karakterlerin ruh halini yansıtan gardırop seçimleriyle de moda dünyasında ses getiriyor. Son bölümde karakterlerin yaşadığı duygusal kırılmalar, tercih edilen renk paletleri ve iddialı kesimlerle adeta podyuma dönüştü.
NOW ekranlarının iddialı dizisi Kıskanmak yeni sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Dizinin hikayesi ve oyuncu kadrosu kadar, giyilen kıyafetlerde seyircinin radarında. İşte dizinin son bölüm kombinleri...
Blazer: Machka 19.990 TL
Elbise: Machka 25.990 TL
Kazak: Vakkorama 17.595 TL
Ceket: Barbour 22.995 TL
Ceket: Rue 8.200 TL
Etek: Rue 4.880 TL