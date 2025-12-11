Kışlık jean'leri nasıl kombinleyebiliriz? Stil ipuçları

Jean pantolonlar, mevsim ne olursa olsun gardırobumuzun vazgeçilmezi. Ancak soğuk kış günlerinde, yazın ince tişörtlerle kullandığımız jean'leri aynı şıklık ve sıcaklıkla kombinlemek, biraz stil bilgisi gerektirir. Kışlık jean kombinlerinde başarılı olmanın sırrı, dokuları katmanlamaktan ve doğru ayakkabı seçiminden geçer...

Aybüke Sengir

En sevdiğiniz jean’lerinizle kış boyunca hem sıcacık hem de son derece şık kalmanız için kombin önerileri...

Credit: Pinterest @jdajose96

Credit: Pinterest @Quetzali_ho

Credit: Pinterest @natashamarkoviccc

Credit: Instagram @hoskelsa