Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun tatil kombini mercek altında!
Bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile birlikte olan Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle sık sık yurt dışı tatillerine çıkarken, bu kez rotasını Muğla'ya çevirdi. Sosyal medya hesabından art arda tatil kareleri paylaşan Türkoğlu'nun butter yellow eteği ve kahvrerengi süveterinin uyumu çok beğenildi.
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Show ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
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Bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile birlikte olan 26 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle sık sık yurt dışı tatillerine çıkarken, bu kez rotasını Muğla'ya çevirdi.
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Ünlü oyuncu tatilinden karelerini paylaşmayı ihmal etmedi.
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Sosyal medya hesabından art arda tatil kareleri paylaşan Türkoğlu'nun gönderileri, kısa sürede binlerce beğeni topladı.