Klasikten moderne stil dokunuşu: İpek eşarp kombinleme sanatı
Aksesuar dünyasında öyle bir parça var ki, nesiller değişse de ne asaletinden ödün verir ne de zamansız duruşundan. Evet, lüksün, zarafetin ve dişil enerjinin en saf sembollerinden biri olan ipek eşarplardan bahsediyoruz...
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İşte sıradan bir görünümü anında şıklığa taşıyacak ipek eşarp kombinleme tüyoları...
Credit: Pinterest @lindalarouche
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Credit: Pinterest @mafrancisca9029
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Credit: Pinterest @carinameneguini
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Credit: Pinterest @ayatyulu