Kombin önerisi: 90'ların o ince atkı modelleri geri döndü

Moda döngüsü hız kesmeden devam ediyor ve bu kış bizi direkt olarak 90'lı yılların minimalist ve zarif atmosferine geri götürüyor. Bir dönemin vazgeçilmezi olan, soğuktan korumaktan çok stili tamamlamaya yarayan ince atkı modelleri, podyumlardan sokak modasına güçlü bir dönüş yaptı...

Artık kalın, hacimli eşarplara bir mola verme zamanı! Peki, ince atkıları  2025 kış modasına nasıl uyarlayacağız? İşte ince atkı trendini benimsemek ve günlük kombinlerinize zarif bir dokunuş katmak için en etkili kombin önerileri...

