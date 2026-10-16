Kombinleri bir üst seviyeye taşıyan topuklu çizme trendleri
Mevsim geçişleri ve kış ayları geldiğinde gardırobun tartışmasız en karizmatik ve güçlü oyuncusu sahneye çıkar: Topuklu çizmeler. Sade bir kombini tek bir hamlede sofistike bir stil ifadesine dönüştüren bu zamansız parçalar, yeni sezonda hem podyumları hem de sokak modasını etkisi altına alıyor...
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İster ofis şıklığında ister iddialı bir akşam davetinde olun; duruşunuzu, silüetinizi ve stil dozunuzu anında bir üst seviyeye taşıyacak en trend topuklu çizme modellerini bir araya getirdik...
İpekyol Deri Sivri Burun Çizme
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H&M Yılan Derisi Desenli Diz Boyu Çizme
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Zara Süet Topuklu Çizme
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Derimod Kadın Siyah İnce Yüksek Topuklu Deri Çizme