Konfor ve şıklık buluştu: Spor ayakkabılarla kusursuz kombin önerileri
Bir zamanlar sadece spor salonlarının veya koşu parkurlarının ayrılmaz bir parçası olan spor ayakkabılar, bugün modern şehirli stilinin en temel yapı taşlarından biri haline geldi. Artık konforu şıklıkla birleştiren bu çok yönlü parçalar, her ortama uyum sağlayabilen güçlü bir moda ikonu olarak gardıroplardaki yerini aldı...
Kim demiş spor ayakkabılar sadece sportif kombinler ile kullanılır diye! İşte şııkır şıkır kıyafetlerinizi, spor ayakkabılarınızla kombinlemeniz için ipuçları...
Credit: Pinterest @LissaTrends
Credit: Pinterest @Natassha
Credit: Pinterest @Barrisbsest