Kopenhag Moda Haftası’nda öne çıkan stiller: Suni kürk atkılar, kasket şapkalar, püsküller...
Modanın başkentleri Paris ve Milano'da sokaklar, defilelerin şık bir uzantısı gibi hissettirirken; Kopenhag'da stil, podyum kurallarına meydan okuyan, daha bireysel ve şaşırtıcı detaylarla dolu bir hikaye anlatıyor. Moda dünyasının en cool, en çabasız ve en çevre dostu durağına, yani Kopenhag Moda Haftası sokaklarına göz atıyoruz...
Kopenhag’da bu sezon boyunlar sadece ısınmıyor, aynı zamanda adeta birer sanat eseri taşıyor! Danimarka stilinin DNA’sındaki katmanlı ve rahat siluetler, 2026 Kopenhag Moda Haftası’na damgasını vuran en taze görünümlerle karşımızda...
Hareketli Püsküller
Danimarka sokaklarında yürürken sadece rüzgar esmiyor, püsküller de eşlik ediyor. Çantalarda, ceket kollarında hatta etek uçlarında püskül detayı her yerde. Statik bir görünümden nefret eden bu trend, sana her adımda dinamizm katıyor. Özellikle deri ceketlerdeki uzun püsküller, o meşhur "İskandinav minimalizmi"ne biraz bohem ve asi bir dokunuş eklemiş durumda.
Kasket Şapkalar: Maskülen Dokunuş
Danimarka stilinin "cool" tavrını tamamlayan en önemli aksesuar bu yıl kesinlikle kasket şapkalar. Nostaljik bir hava estiren bu parçalar, maskülen kesimleri feminen detaylarla dengelemek için birebir. Özellikle ekoseli veya yünlü dokularla karşımıza çıkan kasketler, "ben bu kombine hiç uğraşmadım" demenin en stil sahibi yolu.
Renkli Cam Güneş Gözlükleri
Gri kış günlerine meydan okuyan renkli camlar, Kopenhag stilinin eğlenceli yanını temsil ediyor. Sarı, turuncu ve lila camlı gözlükler; hem retro bir hava katıyor hem de en bulutlu havada bile etrafa enerji saçıyor. İçeride ya da dışarıda fark etmeksizin bu gözlükler, stilin en önemli tamamlayıcısı.
