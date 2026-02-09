Kopenhag Moda Haftası’nda öne çıkan stiller: Suni kürk atkılar, kasket şapkalar, püsküller...

Hareketli Püsküller

Danimarka sokaklarında yürürken sadece rüzgar esmiyor, püsküller de eşlik ediyor. Çantalarda, ceket kollarında hatta etek uçlarında püskül detayı her yerde. Statik bir görünümden nefret eden bu trend, sana her adımda dinamizm katıyor. Özellikle deri ceketlerdeki uzun püsküller, o meşhur "İskandinav minimalizmi"ne biraz bohem ve asi bir dokunuş eklemiş durumda.

Credit: Instagram @elinorcharlotte