Kulak dövmesi için 7 öneri

Minimalizm ve kişisel detayların ön planda olduğu dövme trendlerinde, kulak ve çevresi son yılların en popüler bölgesi haline geldi. Kulak dövmeleri; ince, zarif yapıları sayesinde gizli bir anlam taşırken, saçınızı topladığınızda çarpıcı bir aksesuara dönüşür...

1 / 8
Kulak dövmesi için 7 öneri - Resim : 1

Kulak kepçesi (helix), iç kulak (conch) ve kulak arkası gibi farklı alanlara uygulanabilen bu sanatsal dokunuşlar için ilham verecek 7 zarif öneriyi bir araya getirdik...

Pinterest: @sweetlizas

2 / 8
Kulak dövmesi için 7 öneri - Resim : 2

Pinterest: @saaraapo

3 / 8
Kulak dövmesi için 7 öneri - Resim : 3

Pinterest: @raniapara

4 / 8
Kulak dövmesi için 7 öneri - Resim : 4

Pinterest: @1ucinda