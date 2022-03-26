Kural tanımayanlar: Farklı tarzı ile damga vuran Euphoria makyajlarını mercek altına aldık

Simler... ışıltılar... farlar... renkli eyelinerlar! Euphoria dizisini böyle tanımlayabilir miyiz? Neden olmasın! HBO'nun sevilen dizisi Euphoria'nın farklı makyaj görünümleri yeni bir trendi başlatmaya yetti. Aslında bir nevi klasiklere meydan okudu ve bir akım başlattı: Euphoria makyajı! Artık herkes çok daha renkli çok daha yaratıcı...

Dizinin makyaj direktörü Doniella Davy, korkusuz trend anlayışıyla, ilhamını Z kuşağından aldığını açıkladı. Yapılan makyajlar bir lise dizisi olmasına ilişkin bir o kadar abartı duruş sergiliyor. Birazda kendini ifade ediş şekli... Aslında, Euphoria'nın birinci sezonu tamamen parıltılı makyaj görünümünden oluşurken, ikinci sezonun makyaj görünümleri karakterlerin kendilerini içinde buldukları duygu ve koşulları yansıtmayı amaçlıyor yani bir çeşit iniş çıkışların yansıması... Doniella Davy yaptığı makyajlarla kuralsız gençliğin imzasını atıyor.

Dizide Davy'nin öne çıkardığı nokta gözler! Klasik farların aksine göz ve göz çevresini süslemelerine önem veren Davy başta nasıl bir yol izleyebileceği konusunda da emin olamamış. Dizinin yaratıcısı Sam Levinson, Doniella Davy'den makyaj trendlerine uymasındansa trend akımını kendisinin yaratmasını istemiş aslında tam olarak öyle oldu diyebiliriz. Instagram ve TikTok'taki herkes futiristik makyaj anlayışını benimseyerek Euphoria makyajından ilham almaya başladı bile.

Cassie Howard

Sydney Sweeney'nin canlandırdığı Cassie karakteri yanlış kararlar alan aslında herkesi mutlu etmek için kendi istekleri göz ardı eden çok popüler ve çekici bir genç kadındır. Bu yüzden Davy, Cassie karakterinin bir yansıması olarak daha soft daha sürreal bir görünüm katıyor. Cassie karakterinde en dikkat çeken nokta ise göz çevresine yapışan yapışkanlar bu soft bir makyajı oldukça havalı ve ikonik gösteriyor.

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Maddy Perez

Maddy'nin bu sezon ki bakışlarının ana teması, hakaretleri kadar keskin göz kalemiydi. Eyelinerın kuyruğu ne kadar uzun olursa o kadar Maddy karakterini yansıtıyordu. Maddy karakterinin öz güveni oldukça yüksek, bu da tavırlarına küstahlık yaratıyor bu yüzden uzun eyelinerlar tam Maddy'e göre. Feminen bir makyaja sahip olan Maddy'nin geri kalan makyajında minimallik tercih edilmiş. Dizide Maddy gibi öne çıkan tek nokta upuzun eyeliner kuyrukları.

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Kat Hernandez

Bu sezon Davy, Kat karakterine daha renkli tonlarla gitmek istemiş olmalı ki mavinin pek çok tonunu Kat'in göz farında görüyoruz. Aslında Kat, sezonun başlarında kırmızı dut renginde dudak ve şeftali göz farıyla karşımıza çıkıyor fakat sezonun yarısına doğru Maddy'nin doğum gününden itibaren mavi göz farına bir geçiş sağlanıyor. Kat'in makyajında 60'ların Twiggy ilhamı yeniden ortaya çıkıyor.

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Lexi Howard

Lexi'nin karakteri içe dönük, hassas ve nazik mizacıyla örtüşen makyajı abartıdan da pek uzak. Tiplemesinden ve aslında görünümden dolayı hafif retro havasını kaybetmek istemeyen Davy, ikinci sezonda kırmızı dudaktan ötesini de yapmak istemiş. Twiggy havasını da Lexi'de de gösteren Davy, Maddy gibi sert eyeliner kuyruklarından ziyade Lexi'nin karakteri gibi daha yumuşak hatlı eyeliner kuyruğunu Lexi'nin karakterine uyarlamış.

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Jules Vaughn

Jules'un 2. sezondaki görünümü, bildiğimiz Jules'un tam tersi. İlk sezonda Jules'in görünümünde pastel renkler, parlak gölgeler ve Y2k modasına ayak uyduran bir genç kız görürken ikinci sezonda Jules'i kısa saç, daha keskin hatlar ve daha maskülen bir tarz görüyoruz. Davy bu sezon Jules'in görünümünde daha androjen bir tarz uygularken makyajında daha soyut bir yaklaşım kullanmak istemiş.