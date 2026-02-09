Kurtarıcı parça: Modası hiç geçmeyen uzun kollu beyaz gömlek modelleri
Beyaz düğmeli gömleğin gardırobun en temel parçalarından biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ona gerçek kalıcılığını kazandıran şey ise uyarlanabilirliği. Kazakların ve yarım fermuarlı üstlerin altına düzgünce katmanlanabilir, ara katman olarak kullanılabilir ya da klasik bir atletin üzerine açık şekilde giyilerek tek başına da öne çıkabilir. Modası hiç geçmeyen uzun kollu beyaz gömlek modelleri sizler için derledik...
J. CREW- Klasik kesimli pamuklu poplin gömlek
Massimo Dutti- Pamuklu karışımlı streç gömlek
OXXO- Beyaz Oversize Poplin Gömlek
Beymen Club- Slim Fit Non-Iron Kırık Beyaz Gömlek