Kurtarıcı parça: Modası hiç geçmeyen uzun kollu beyaz gömlek modelleri

Beyaz düğmeli gömleğin gardırobun en temel parçalarından biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ona gerçek kalıcılığını kazandıran şey ise uyarlanabilirliği. Kazakların ve yarım fermuarlı üstlerin altına düzgünce katmanlanabilir, ara katman olarak kullanılabilir ya da klasik bir atletin üzerine açık şekilde giyilerek tek başına da öne çıkabilir. Modası hiç geçmeyen uzun kollu beyaz gömlek modelleri sizler için derledik...

Özge Çolak

J. CREW- Klasik kesimli pamuklu poplin gömlek

J. CREW- Klasik kesimli pamuklu poplin gömlek

Massimo Dutti- Pamuklu karışımlı streç gömlek

Massimo Dutti- Pamuklu karışımlı streç gömlek

OXXO- Beyaz Oversize Poplin Gömlek

OXXO- Beyaz Oversize Poplin Gömlek

Beymen Club- Slim Fit Non-Iron Kırık Beyaz Gömlek

Beymen Club- Slim Fit Non-Iron Kırık Beyaz Gömlek