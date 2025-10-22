Kusursuz gelin makyajı sırrı: Size en özel gününüzde yardımcı olacak 11 malzeme
Sevgili gelin adayı, o büyük gün geldi çattı! Saçın yapıldı, gelinliğin hazır ve sıra hayatının en çok fotoğraflanan makyajına geldi. Gözyaşı dökmek serbest, heyecanlanmak serbest... Ama makyajının akıp gitmesi asla!
Düğün makyajınız sadece güzel görünmekle ilgili değil, aynı zamanda kalıcılık testi demektir. Kusursuz görünümünüzün sırrı olan 11 makyaj malzemesi ve markasını listeliyoruz...
NARS Wanted Eyeshadow Palette
Givency Matissime Velvet pudra
MAC Cosmetic Really me, Kinda sexy ve Please me