Kusursuz gelin makyajı sırrı: Size en özel gününüzde yardımcı olacak 11 malzeme

Sevgili gelin adayı, o büyük gün geldi çattı! Saçın yapıldı, gelinliğin hazır ve sıra hayatının en çok fotoğraflanan makyajına geldi. Gözyaşı dökmek serbest, heyecanlanmak serbest... Ama makyajının akıp gitmesi asla!

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 12
Kusursuz gelin makyajı sırrı: Size en özel gününüzde yardımcı olacak 11 malzeme - Resim : 1

Düğün makyajınız sadece güzel görünmekle ilgili değil, aynı zamanda kalıcılık testi demektir. Kusursuz görünümünüzün sırrı olan 11 makyaj malzemesi ve markasını listeliyoruz...

2 / 12
Kusursuz gelin makyajı sırrı: Size en özel gününüzde yardımcı olacak 11 malzeme - Resim : 2

 NARS Wanted Eyeshadow Palette

3 / 12
Kusursuz gelin makyajı sırrı: Size en özel gününüzde yardımcı olacak 11 malzeme - Resim : 3

 Givency Matissime Velvet pudra

4 / 12
Kusursuz gelin makyajı sırrı: Size en özel gününüzde yardımcı olacak 11 malzeme - Resim : 4

MAC Cosmetic Really me, Kinda sexy ve Please me 