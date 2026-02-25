Kylie Jenner, vintage Thierry Mugler ile BAFTA hazırlığının karelerini paylaştı
79. BAFTA Film Ödülleri'nde Timothée Chalamet’ye eşlik eden Kylie Jenner, Thierry Mugler’ın 1999 arşivinden seçtiği kristal işlemeli kadife tasarımıyla vintage stilini bir adım öteye taşıdı. Jenner, BAFTA için hazırlandığı anları takipçileri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İşte Kylie Jenner'ın BAFTA için tercih ettiği elbisesine dair detaylar...
BAFTA Film Ödülleri, Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri, "Marty Supreme" filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilen erkek arkadaşı Timothée Chalamet’ye eşlik eden Kylie Jenner oldu. Kırmızı halıda yürümeyi tercih etmeyen Jenner, tören salonunda sergilediği Thierry Mugler tasarımıyla vintage stil çizgisini bir adım öteye taşıdı.
Gecenin bu çok konuşulan görünümüne dair hazırlık aşamalarını ise Kylie Jenner, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraf: Instagram/ @kyliejenner
MUGLER'IN 1999 İLKBAHAR KOLEKSİYONU
Kylie Jenner’ın tören için seçtiği Mugler’ın 1999 ilkbahar arşivinden olan bu elbise, markanın ikonik yapısal formlarını siyah kadife dokusuyla birleştiriyor. İnce askıları, düşük kavisli yaka hattı ve yere kadar uzanan düz etek formuyla dikkat çeken elbisenin odak noktası ise göğüs merkezindeki büyük, turuncu tonlu bir taştan çevreye yayılan kristal işlemelerden oluşuyor. Bu kristallerin merkezindeki turuncu detay, Jenner’ın "Marty Supreme" tanıtım süreci boyunca tercih ettiği renk paletiyle de bütünlük sağlıyordu.
AKSESUAR TERCİHİ LORRAİNE SCHWARTZ OLDU
Kylie Jenner, bu görünümünü stilistleri Alexandra Rose ve Mackenzie Grandquist ile hazırladı. Aksesuar seçiminde Lorraine Schwartz imzalı damla pırlanta küpeler ve mavi taşlı bir yüzük kullanarak odak noktasını elbisede tuttu. Makyajında ise tercihini her zamanki gibi nötr tonlar, belirgin kaşlar ve soft pembe dudaklardan yana kullandı.
Fotoğraf: Instagram/ @kyliejenner
'MARTY SUPREME' GECEDEN ÖDÜLSÜZ AYRILDI
Kylie Jenner, son dönemdeki arşiv parçası tercihlerine bir yenisini ekleyerek gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ancak Jenner’ın bu başarısı, Timothée Chalamet’nin başrolünde yer aldığı 'Marty Supreme' filmi için geçerli olmadı. 11 dalda aday gösterilmesine rağmen geceyi ödül almadan kapatan yapım, BAFTA tarihinde en çok adaylık alıp ödül kazanamayan filmlerden biri oldu. Gecede En İyi Film ödülü 'One Battle After Another' yapımına giderken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü 'I Swear' filmindeki rolüyle Robert Aramayo kazandı.
Fotoğraf: Instagram/ @kyliejenner