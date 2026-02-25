Kylie Jenner, vintage Thierry Mugler ile BAFTA hazırlığının karelerini paylaştı

'MARTY SUPREME' GECEDEN ÖDÜLSÜZ AYRILDI



Kylie Jenner, son dönemdeki arşiv parçası tercihlerine bir yenisini ekleyerek gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ancak Jenner’ın bu başarısı, Timothée Chalamet’nin başrolünde yer aldığı 'Marty Supreme' filmi için geçerli olmadı. 11 dalda aday gösterilmesine rağmen geceyi ödül almadan kapatan yapım, BAFTA tarihinde en çok adaylık alıp ödül kazanamayan filmlerden biri oldu. Gecede En İyi Film ödülü 'One Battle After Another' yapımına giderken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü 'I Swear' filmindeki rolüyle Robert Aramayo kazandı.



Fotoğraf: Instagram/ @kyliejenner