Leopar ve zebra out: Moda dünyasının yeni gözdesi 'deer print'
Moda dünyasının ikonik hayvan desenleri uzun bir saltanat sürdü; leoparın vahşi çekiciliği ve zebranın grafik keskinliği defilelerden sokak stiline hakim oldu. Ancak 2025 kışıyla birlikte artık taht el değiştiriyor. Egzotik ve agresif desenler 'out' olurken, doğanın sakin ve zarif sembolü olan 'deer print' (geyik baskısı) yükselişe geçti....
Geyik baskısı artık sadece 'çirkin yılbaşı kazağı' kategorisinden çıktı ve yüksek moda evlerinin koleksiyonlarında kendine yer buldu...
Tory Burch’ün son Sonbahar-Kış defilesinde 'deer print' motifi, yapılandırılmış ceketlerden uzun kollu midi elbiselere kadar farklı formlarda göründü.
Kendi markası SRG’yi tanıtan Sofia Richie Grainge, ikinci hamileliğini ve markasını duyururken yün bir geyik desenli ceket giyerek trendi gözler önüne serdi...
Credit: Instagram @sofiagrainge
Moda artık yüksek sesle bağırmak yerine, doğanın fısıltısına kulak veriyor. Bu kış, geyik desenini gardırobunuza ekleyerek hem trendi yakalayabilir hem de zarif ve sakin bir şıklık sergileyebilirsiniz.