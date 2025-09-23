Londra Moda Haftası 2026 İlkbahar/ Yaz Burberry: Rock'n' Roll'a modern yorum
Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden Londra Moda Haftası, beş gün boyunca birbirinden iddialı koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu moda maratonunun zirvesi ve kapanış noktası ise pazartesi gecesi gerçekleşen Burberry defilesi oldu. Markanın klasik İngiliz kimliğini Rock'n' Roll'un asi ve asi ruhuyla harmanlayan bu özel şov, hem modaseverleri hem de eleştirmenleri büyüledi...
Tasarımcı Daniel Lee, yeni koleksiyonunun Rock'n' Roll ruhunu daha ilk tasarımlar sahneye çıktığında açıkça ortaya koydu.
İlk olarak, rock müziğin efsanevi isimlerinden Marianne Faithfull'ı andıran dağınık saçlı bir kadın model, sert botlarla tamamlanan parlak ve ekose bir trençkot elbiseyle yürüdü.
Koleksiyonun kadın parçaları, 60'ların popüler "dolly bird" estetiğini yansıtan, zincir detaylarıyla tamamlanmış, kalıplı beyaz A-kesim kokteyl elbiseler ve altın ya da turkuaz renkte makrome parti elbiseleriyle dikkat çekiyor
için ise süet bağcıklı, flörtöz rocker trençkotlar ve dar paçalı pantolonlarla vücuda oturan ceketlerden oluşan, son derece net kesimli takımlar öne çıkıyor.