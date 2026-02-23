Londra Moda Haftası’nda Erdem 2026 Sonbahar/Kış koleksiyonu: 'The Imaginary Conversation'
Erdem Moralıoğlu, bağımsız tasarımlarla geçen 20 yılını Londra Moda Haftası kapsamında Tate Britain’da kutladı. 'The Imaginary Conversation' adlı koleksiyon, tarihi romantizmi 90’lar ruhuyla birleştirdi.
Erdem Moralıoğlu, bağımsız bir tasarımcı olarak moda dünyasındaki 20. yılını, Londra Moda Haftası kapsamında Tate Britain’da gerçekleştirdiği özel bir defileyle kutladı. Bu önemli yıl dönümünde alışılagelmiş bir geçmişe bakış sunmak yerine, farklı dönemlerin iç içe geçtiği bir 'kolaj' yöntemiyle karşımıza çıktı.
"THE IMAGINARY CONVERSATION"
Erdem Moralıoğlu, 'The Imaginary Conversation' adını verdiği koleksiyonunda farklı dönemlerin ikonik figürlerini podyumda bir araya getirdi. Maria Callas’tan Radclyffe Hall’a, Duke Ellington’dan Marianne North’a kadar pek çok ismin hayali diyaloglarından beslenen seçki, tarihi referanslarla modern çizgileri harmanladı.
VİKTORYEN DETAYLAR VE 90'LAR ESİNTİSİ
Defilede öne çıkan en belirgin unsur, tasarımcının sergilediği katmanlı anlatım becerisiydi. Viktoryen döneminin ağır yakaları ve tarlatanlı etekleri, 90’ların asi kültürüyle bütünleşirken, mücevher işlemeli denim korseler ve jean pantolonlar koleksiyonun sürpriz parçaları arasındaydı.
Moralıoğlu, 2003 yılında Londra’daki Royal College of Art’tan mezun olurken sunduğu koleksiyona zarif bir atıfta bulunarak geçmişin romantizmini özgür bir ifadeyle birleştirdi.
TATE BRITAIN'IN RUHUYLA UYUMLANAN DEFİLE
Tate Britain’ın tarihi atmosferinde sunulan The Imaginary Conversation, kristal işlemeli sütun elbiselerden omuzdan düşen maskülen blazer ceketlere ve geniş kesim paltolara kadar oldukça zengin bir yelpaze sundu.