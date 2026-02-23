Londra Moda Haftası’nda Erdem 2026 Sonbahar/Kış koleksiyonu: 'The Imaginary Conversation'

Erdem Moralıoğlu, bağımsız bir tasarımcı olarak moda dünyasındaki 20. yılını, Londra Moda Haftası kapsamında Tate Britain’da gerçekleştirdiği özel bir defileyle kutladı. Bu önemli yıl dönümünde alışılagelmiş bir geçmişe bakış sunmak yerine, farklı dönemlerin iç içe geçtiği bir 'kolaj' yöntemiyle karşımıza çıktı.