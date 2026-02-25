Londra Moda Haftası’nın kapanışı: Burberry 2026-27 Sonbahar/Kış defilesi trençkotlar, kabanlar, kürkler...

Londra Moda Haftası, beklendiği gibi şehre damgasını vuran dev bir finalle perdelerini kapattı: Burberry 2026-27 Sonbahar/Kış Defilesi. Markanın kuruluşunun 170. yıl dönümüne denk gelen bu özel koleksiyon, kreatif direktör Daniel Lee’nin Burberry mirasını sokağın nabzıyla nasıl harmanladığının en somut kanıtı niteliğindeydi.

Aybüke Sengir

Londra Moda Haftası’nın kapanışını, Burberry 2026-27 Sonbahar/Kış defilesi yaptı. Markanın temel kodları da bu koleksiyona yansımıştı: Volanlarla hareketlendirilmiş fildişi, gece mavisi ve teal tonlarında trençkotlar, bolca ekose ve patchwork shearling kabanlar...

Koleksiyonun Öne Çıkan Detayları

Koleksiyon, markanın ikonik parçalarını radikal ama saygılı dokunuşlarla yeniden yorumladı...

Yenilenen Trençkotlar: Burberry denince akla gelen ilk parça olan trençkotlar, bu sezon volanlarla hareketlendirilmiş silüetlerle karşımıza çıktı. Fildişi, derin gece mavisi ve asil teal (camgöbeği) tonları koleksiyonun renk paletini domine etti.

Patchwork ve Shearling: Kışın sertliğini, Britanya’nın zanaatkarlık geçmişine selam gönderen patchwork shearling (kırkyama kürk) kabanlar yumuşatıyor. Hem sürdürülebilir bir duruş hem de zengin bir doku sunan bu parçalar, podyumun en çok konuşulanları arasındaydı.

Ekosenin Yeni Yüzü: Burberry’nin imzası olan ekose, bu koleksiyonda daha cesur ölçeklerde ve alışılagelmişin dışındaki renk kombinasyonlarıyla (özellikle teal ve bordo birlikteliğiyle) hayat buldu.