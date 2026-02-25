Londra Moda Haftası’nın kapanışı: Burberry 2026-27 Sonbahar/Kış defilesi trençkotlar, kabanlar, kürkler...

Patchwork ve Shearling: Kışın sertliğini, Britanya’nın zanaatkarlık geçmişine selam gönderen patchwork shearling (kırkyama kürk) kabanlar yumuşatıyor. Hem sürdürülebilir bir duruş hem de zengin bir doku sunan bu parçalar, podyumun en çok konuşulanları arasındaydı.