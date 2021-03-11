Louis Vuitton Sonbahar-Kış 2021 Koleksiyonu: Fornasetti'nin Eşsiz Dünyasına Yolculuk

4 / 11

Louvre müzesinde, Michelangelo ve Daru Galerileri’nin muhteşem ortamında sergilenen koleksiyon Fornasetti antik görüntüleriyle, müzenin olağanüstü Yunan, Etrüsk ve Roma dönemine ait heykel dizisi arasında zamanda yolculuk eden estetik ve yaratıcı bir diyalog kuruyor.