Louis Vuitton Sonbahar-Kış 2021 Koleksiyonu: Fornasetti'nin Eşsiz Dünyasına Yolculuk

Louis Vuitton Kadın Koleksiyonları Artistik Direktörü Nicolas Ghesquiere öncülüğünde Maison’un yeni iş birliği, Fornasetti atölyesinin yaratıcı zenginliğini keşfediyor.
Çok yönlü koleksiyon, Piero’nun 1940’ta atölyesini kurmasından bu yana sanat ve tasarım severleri büyüleyen Fornasetti’nin ikonik el çizimlerinin görsellerine sahne oluyor.
Bu iş birliği, Nicolas Ghesquiere’in Sonbahar-Kış 2021 koleksiyonundaki birçok tasarımını, Fornasetti’nin eşsiz görsel dünyası ile bütünleştirmesiyle başlıyor.
Louvre müzesinde, Michelangelo ve Daru Galerileri’nin muhteşem ortamında sergilenen koleksiyon Fornasetti antik görüntüleriyle, müzenin olağanüstü Yunan, Etrüsk ve Roma dönemine ait heykel dizisi arasında zamanda yolculuk eden estetik ve yaratıcı bir diyalog kuruyor.