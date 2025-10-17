'Lyme' savaşçısı Bella Hadid, 23 kilo ağırlığındaki kanatlarla podyumdaydı: Zarafet ve direncin destansı geri dönüşü

Bella Hadid, Lyme hastalığının neden olduğu kronik yorgunluk, eklem ağrıları ve beyin sisi gibi semptomlarla yıllardır savaşıyor. Basit bir yürüyüşün bile büyük bir çaba gerektirdiği bir hastalıkla mücadele ederken, podyumun en dikkat çekici ve fiziksel olarak en zorlayıcı kostümlerinden birini seçmesi, derin bir sembolizm taşıyordu.