'Lyme' savaşçısı Bella Hadid, 23 kilo ağırlığındaki kanatlarla podyumdaydı: Zarafet ve direncin destansı geri dönüşü
Dünya moda sahnesi, 2025 Victoria's Secret defilesinde sadece ihtişamlı bir şova değil, aynı zamanda azim, direnç ve insan ruhunun zaferine tanıklık etti. Gecenin en çok konuşulan anı ise uzun süredir kronik 'Lyme' hastalığıyla mücadele eden süper model Bella Hadid’in, podyuma 23 kilogram ağırlığındaki devasa kanatlarla çıkışı oldu.
Victoria's Secret 2025 moda gösterisi gerçekleşti. New York'ta gerçekleşen defile renkli anlara sahne oldu. İki süpermodel kardeş Bella Hadid ve Gigi Hadid, podyuma çıktı.
Bella Hadid, Lyme hastalığının neden olduğu kronik yorgunluk, eklem ağrıları ve beyin sisi gibi semptomlarla yıllardır savaşıyor. Basit bir yürüyüşün bile büyük bir çaba gerektirdiği bir hastalıkla mücadele ederken, podyumun en dikkat çekici ve fiziksel olarak en zorlayıcı kostümlerinden birini seçmesi, derin bir sembolizm taşıyordu.
23 kilogramlık kanatlar, sadece bir moda aksesuarı değil, Bella’nın bedeninde taşıdığı görünmez hastalık yükünün somutlaşmış hali gibiydi. O, bu ağırlığı zarifçe taşırken, kronik bir hastalıkla yaşamanın getirdiği günlük zorlukları, kameralar önünde bir direniş gösterisine dönüştürdü.
Hadid, bu dönüşüyle sadece kendi kariyerini değil, Lyme hastalığı gibi kronik rahatsızlıklarla mücadele eden milyonlarca kişinin sesini de podyuma taşıdı.